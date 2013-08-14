СМИ: Проезд в общественном транспорте может подорожать на четверть

В Министерстве инфраструктуры предложили включить в цену билета стоимость инвестиционной составляющей (деньги, за которые должен ремонтироваться и обновляться парк общественного транспорта).

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Это, по мнению чиновников ведомства, позволит полностью обновить подвижной состав за 15 лет, сообщает Сегодня.

Правда, в соответствующем проекте приказа министерства нет упоминаний о том, каким будет размер этой инвестиционной составляющей.

«По нашим оценкам, она будет на уровне 10—25%. Устанавливать ее будут местные власти», — сказал эксперт Ассоциации городов Украины Александр Слобожан. Если новшество вступит в силу, проезд в троллейбусах и трамваях подорожает до 2 грн, в метро — до 2,5 грн, а в электричках — до 2,2 грн. Тем временем эксперты не исключают, что нововведение не решит проблему устаревшего автопарка.

«Нужно своевременно компенсировать местным бюджетам (а те, в свою очередь, — перевозчикам. — Авт.) из государственного бюджета деньги за проезд льготников», — считает директор общественной организации «Институт города» Александр Сергиенко.