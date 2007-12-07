Крупная партия российских акцизных марок перехвачена в Евпатории

Сотрудники налоговой милиции совместно с таможней и пограничниками перехватили на таможенном посту "Евпатория" 2,5 миллиона российских акцизных марок, сообщает пресс-служба Управления налоговой милиции АРК. Марки, предназначенные для алкогольной продукции, обнаружены при пересечении государственной границы Украины.

Их перевозили на судне под флагом Турции в рулонах, обтянутых черным полиэтиленом. По информации пресс-службы, груз предназначался для одной из московских фирм.

По сообщению пресс-службы, груз поступил на хранение, Крымская региональная таможня проводит дополнительную проверку.