Синоптики обещают на понедельник сухую и жаркую погоду

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, на Левобережье страны и в Крыму местами пройдут кратковременные дожди, грозы, порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, днем местами град; на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

По теме: Синоптики пугают ливнями, грозами, градом и шквалами

Температура ночью 13-18°, на побережье морей местами 20-23°; днем 24-29°, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье 30-34°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 24-29°.

В столице без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 26-28°.

4 августа температура воды составляла в Черном и Азовском морях 21-25°, в районе Одессы 19°, в районе Евпатории 15°; в Днепре возле Киева 21°.