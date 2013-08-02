В Одессе милиция задержала двух друзей, которые голыми встречали поезд

Как сообщили УНИАН в секторе по связям с общественностью управления МВД Украины на Одесской железной дороге, работники линейного отдела на станции Одесса-Главная УМВД Украины на Одесской железной дороге привлекли к административной ответственности двух одесситов, появившихся на перроне железнодорожного вокзала в нетрезвом состоянии и совсем без одежды.

Согласно сообщению, 1 августа в 6.15, когда прибыл поезд сообщением «Днепропетровск-Одесса», среди встречающих появились парни, шокировавшие пассажиров тем, что на них была только обувь.

В дежурной части милиции 21-летний и 22-летний жители Одессы объяснили, что день рождения старшего из них приходится на 1 августа, поэтому они начали компанией праздновать еще накануне - в одном из кафе города. Будучи в нетрезвом состоянии ребята решили сыграть в карты с условием, кто проигрывает тот без одежды выйдет на перрон вокзала, чтобы встретить девушку именинника. Проиграл 21-летний друг, но как объяснил именинник, из солидарности он также разделся, чтобы поддержать товарища.

На молодых людей составлены административные протоколы по ст. 178 (распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде), которые направили для принятия решения райотделом милиции по месту жительства, а также - по ст.173 (мелкое хулиганство) КоАП. Данная статья административного кодекса предусматривает наказание в виде штрафа от 3 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или исправительные работы на срок от 1 до 2 месяцев с отчислением 20% заработка, или административный арест на срок до 15 суток.

Протоколы направлены в Приморский районный суд Одессы для принятия решения о наказании. После составления протоколов на правонарушителей, их друзья вернули им одежду и они покинули территорию вокзала.