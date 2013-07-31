Эксперт: Продажа военной техники принесет Украине хороший заработок
Военная техника, выпущенная еще во времена СССР, но прошедшая качественную модернизацию, может служить долгие годы.
Такое мнение высказал Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра, комментируя отправку в Таиланд модифицированных бронетранспортеров.
«Поставляемая продукция – это модифицированная наша старая военная техника, которая еще осталась со времен СССР. Этой техники осталось очень много, и хотя часть ее уже существенно устарела, но после соответствующего ремонта и модификации ее можно без проблем продавать в развивающиеся страны, где эта техника очень хорошо известна со времен СССР», – сказал Охрименко.
Эксперт полагает, что продажа, обслуживание и модернизация такой техники может стать хорошей статьей дохода для государственного предприятия «Укрспецэкспорт».
«Украина не поставляет свою военную продукцию в страны, которые ведут боевые действия, а скорее наоборот, поставляет в те страны, которым эта техника нужна для обороны. Вот и сейчас государственное предприятие «Укрспецэкспорт» отправляет в Таиланд первую партию модифицированных ракетных бронетранспортеров, которые являются частью долгосрочного контракта на поставку в эту страну боевой техники до 2015 года», – подчеркивает эксперт.
Справка. Украина отправила Таиланду 15 линейных БТР-3Е1 и 6 ракетных БТР-3РК, которые являются новой модификацией в существующей линейке БТР-3. Машины оснащены дополнительными ракетами, еще 12 расположены внутри. Сейчас рассматривается возможность создания сервисного центра в Таиланде, который обеспечит полное обслуживание военной техники украинского производства.
Всего по результатам 2012 года «Укрспецэкспорт» поставил за рубеж продукции на $1,024 млрд. Основными покупателями нашей военной техники были Россия, Казахстан, Индия, Ирак, Таиланд. В мировом рейтинге торговцев оружием Украина занимает 12-е место и на ее долю приходится 2% мирового экспорта вооружений.