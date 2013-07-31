Эксперт: Продажа военной техники принесет Украине хороший заработок

Такое мнение высказал Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра, комментируя отправку в Таиланд модифицированных бронетранспортеров.

«Поставляемая продукция – это модифицированная наша старая военная техника, которая еще осталась со времен СССР. Этой техники осталось очень много, и хотя часть ее уже существенно устарела, но после соответствующего ремонта и модификации ее можно без проблем продавать в развивающиеся страны, где эта техника очень хорошо известна со времен СССР», – сказал Охрименко.

Эксперт полагает, что продажа, обслуживание и модернизация такой техники может стать хорошей статьей дохода для государственного предприятия «Укрспецэкспорт».

«Украина не поставляет свою военную продукцию в страны, которые ведут боевые действия, а скорее наоборот, поставляет в те страны, которым эта техника нужна для обороны. Вот и сейчас государственное предприятие «Укрспецэкспорт» отправляет в Таиланд первую партию модифицированных ракетных бронетранспортеров, которые являются частью долгосрочного контракта на поставку в эту страну боевой техники до 2015 года», – подчеркивает эксперт.

Справка. Украина отправила Таиланду 15 линейных БТР-3Е1 и 6 ракетных БТР-3РК, которые являются новой модификацией в существующей линейке БТР-3. Машины оснащены дополнительными ракетами, еще 12 расположены внутри. Сейчас рассматривается возможность создания сервисного центра в Таиланде, который обеспечит полное обслуживание военной техники украинского производства.

Всего по результатам 2012 года «Укрспецэкспорт» поставил за рубеж продукции на $1,024 млрд. Основными покупателями нашей военной техники были Россия, Казахстан, Индия, Ирак, Таиланд. В мировом рейтинге торговцев оружием Украина занимает 12-е место и на ее долю приходится 2% мирового экспорта вооружений.