Украинцы хотят иметь минимум двоих детей - социологи

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила директор Департамента статистики населения и административно-территориального устройства Государственного комитета статистики Любовь Стельмах во время круглого стола "Результаты Мультииндикаторного кластерного обследования домохозяйств - 2012" сегодня в Киеве.

«Приятно то, что растут репродуктивные установки населения. То есть, несмотря на сложное экономическое состояние семей в Украине, все-таки семьи хотят иметь как минимум двух детей», - сообщила Стельмах.

Социолог также сообщила, что в Украине, по сравнению с 2007 годом, сократилось количество абортов и увеличилось количество населения, которое регулярно пользуется контрацептивами. При этом неудовлетворенность средствами защиты в Украине составляет почти 5%.

Директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова сообщила, что в Украине увеличилось количество курящих девушек в возрасте 20-24 лет, при этом, по сравнению с 2007 годом, незначительно уменьшилось количество женщин, употребляющих алкоголь.

Такие результаты социологи получили в результате общенационального исследования «Мультииндикаторное кластерное обследование домохозяйств» (МИКС), проведенного при поддержке Детского фонда ООН ЮНИСЕФ и при участии Госкомстат, Министерства здравоохранения, Министерства социальной политики, Института демографии и социологических исследований.

Исследование проводилось с сентября 2012 года, а официальные результаты будут представлены в сентябре-октябре 2013 года.

Кроме того, организаторы исследования сообщили, что МИКС проводится более чем в 100 странах мира. На сегодняшний день свои отчеты презентовали Молдова, Казахстан, Беларусь.

Справка УНИАН. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) является мировым лидером в защите прав и интересов детей. Фонд работает в более 190 странах мира ради защиты и поддержки детей с момента их рождения и до начала взрослой жизни.