В Чернигове горела электроподстанция (добавлено фото)

10:09, 25 июля 2013
Общество
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Огонь повредил оборудование трансформаторной подстанции.

В Чернигове занялась тяговая електроподстанция / Фото: newvv.нет

В Чернигове горела тяговая электроподстанция.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления ГСЧС в области.

Согласно сообщению, 24 июля в оперативно-диспетчерскую службу Управления ГСЧС поступило сообщение о том, что по ул. Глебова, 2-а произошло возгорание тяговой электроподстанции, принадлежащей Дарницкой дистанции электроснабжений Юго-Западной железной дороги.

Работникам удалось самостоятельно погасить возгорание / Фото: newvv.net

На место происшествия оперативно прибыло пожарно-спасательное подразделение №2. Тем временем сотрудники подстанции с помощью огнетушителей самостоятельно загасили возгорание. Огонь повредил оборудование трансформаторной подстанции.

Причина пожара устанавливается, вероятной его причиной называют короткое замыкание электросети. По факту возникновения пожара проводится расследование.

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