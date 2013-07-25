В Чернигове горела электроподстанция (добавлено фото)

В Чернигове горела тяговая электроподстанция.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления ГСЧС в области.

Согласно сообщению, 24 июля в оперативно-диспетчерскую службу Управления ГСЧС поступило сообщение о том, что по ул. Глебова, 2-а произошло возгорание тяговой электроподстанции, принадлежащей Дарницкой дистанции электроснабжений Юго-Западной железной дороги.

На место происшествия оперативно прибыло пожарно-спасательное подразделение №2. Тем временем сотрудники подстанции с помощью огнетушителей самостоятельно загасили возгорание. Огонь повредил оборудование трансформаторной подстанции.

Причина пожара устанавливается, вероятной его причиной называют короткое замыкание электросети. По факту возникновения пожара проводится расследование.