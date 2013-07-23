Впервые в Украине состоится Съезд МОД «Открытая конфедерация европейских и азиатских народов» («ОКЕАН»)

12:47, 23 июля 2013
Общество
1160 0

26 июля, впервые в Украине , в дни празднования 1025-летия  Крещения Киевской Руси, состоится Съезд Международного Общественного Движения «ОТКРЫТАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ И АЗИАТСКИХ НАРОДОВ» («ОКЕАН»), главной целью которой является создание новой системы безопасности и сотрудничества в Евразии.

Международное Общественное Движение «ОТКРЫТАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ И АЗИАТСКИХ НАРОДОВ» («ОКЕАН») кардинально отличается от всех уже существующих общественных движений тем, что  не замыкается в узких рамках того или иного союза , а  стремится к равному сотрудничеству и с Евросоюзом и с Таможенным союзом.  МОД «ОКЕАН» предлагает абсолютно новую платформу, объединяющую эти два образования на всем Евразийском континенте. 

В Киеве соберутся более 1500 делегатов , среди которых официальные  государственные лица, послы, представители неправительственных организаций, ученые, политические и обещественные деятели более чем из 30-ти  стран мира. 

На Съезде будут обсуждаться вопросы:  открытая Конфедерация Европейских и Азиатских Народов «ОКЕАН» и Евразийский интеграционный процесс; Взаимодействие юристов Украины и России в создании Евразийской Конфедерации юристов «ОКЕАН»; Учреждение МОД «ОКЕАН» в Украине; Создание общественно-правовой палаты при Верховной Раде Украины; Концепция и Программа развития; Социальные и экономические проекты развития и др.

Современные реалии доказывают, что не политические партии, а общественные организации выступают локомотивом процессов внутри каждой страны и  Украина – не исключение.

Главная цель Международного  Движения - народная дипломатия в международных отношениях , развивитие  экономического сотрудничества на основе лучших мировых технологий,  защита прав и свобод человека в законодательстве стран – участниц Проекта, развитие  кооперации в  сопредельных отраслях промышлености,  создавая новых рабочих мест, расширение  культурного  обмена, сохранение  здоровой  экологии континента.

Участники Международного Движения уверены, что только  путем народного контроля можно изменить ситуацию  в Украине: поднять экономические показатели развития, создать новые рабочие места,   раз и навсегда искоренить коррупцию,  привести к власти новые элиты, исповедующие современное мышление и виденье мировых процессов, восстановить добрососедские отношения с Россией, Белоруссией, другими славянскими народами, и,  одновременно,  поддерживать  связи с Европой и Миром.

Начало мероприятия в 11.00.

Место проведения : г. Киев, проспект Победы, д. 37, Центр культуры и искусств,  торжественный  зал  заседаний НТУУ «Киевский политехнический институт» .

Аккредитация по тел. 099 561 62 11, 067 834 10 53

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter