Польше не хватает украинцев для сезонных работ

Польским садоводам не хватает сезонных работников из Украины, которым в этом году труднее приехать на работу в Польшу из-за возникших трудностей с получением польских виз.

Об этом сообщает польское информационное агентство РАР со ссылкой на главу Ассоциации польских садоводов Мирослав Малишевский.

"Мы хотим, чтобы они приезжали, а они хотят работать в Польше, но барьер - в консульствах", - сказал он, отметив, что проблемы возникли в связи с началом выдачи виз в Украине через посредническую компанию.

Малишевский заявил, что имеют место много нарушений при выдаче виз, назвав среди них, "искусственные очереди" на подачу документов и введение дополнительных оплат за более быструю выдачу виз.

"Часто у людей, которые хотят приехать в Польшу на работу, нет достаточно денег, чтобы сделать себе визу", - пишет РАР.

Глава ассоциации заявил, что намерен обращаться в польское Министерство иностранных дел и в консульства в Украине с просьбой создать отдельную очередь для людей, которые хотят приехать на сезонные работы в Польшу.

Малишевский также сообщил, что на сезонных работах в садах можно заработать у польских работодателей от 1,65 до 1,9 евро в час, заметив, что работники также получают бесплатное жилье.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году польские работодатели впервые за последние 5 лет на 7% сократили количество заявок на трудоустройство украинцев, которые позволяют работать в Польше в течение шести месяцев без официального разрешения на работу и, как правило, регистрируются для сезонных работников, - до 224 тыс.

В первом квартале текущего года польские консульства в Украине сократили выдачу виз в годовом выражении на 15% - до 116 тыс.

При этом польские консульства в первом квартале этого года выдали гражданам Украины 75%, или почти 90 тыс., виз через компанию VFS Global, которая выполняет роль официального посредника с конца 2011 года, сообщили УНИАН в Министерстве иностранных дел Польши.

В МИД сообщили, что в Украине сейчас действуют 14 пунктов приема визовых заявок (ППВЗ), которые обязалась создать VFS Global, когда выиграла соответствующий тендер МИД Польши летом 2011 года.

МИД Польши также сообщил, что уже объявил тендер на выбор новой компании-посредника, результаты которого будут известны в августе 2013 года, когда заканчивается действующий контракт с VFS Global.

Представитель польского министерства Рафал Собчак сказал УНИАН, что МИД Польши не имеет замечаний к работе этой компании.

Польские дипломаты объясняют внедрение выдачи виз через официального посредника желанием ускорить выдачу виз в Украине, а также стремлением устранить с рынка нелегальных посредников, которые часто берут за свои услуги от 300 до 900 евро, в то время как ППВЗ - лишь 20 евро.