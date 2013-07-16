В Киеве микроавтобус едва не сорвался в воду (фото)
20:56, 16 июля 2013Общество
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В Киеве опрокинулся микроавтобус с пассажирами, никто не пострадал.
Никто не пострадал / Фото: Магнолия-ТВ
Сегодня в Киеве на Набережно-Корчеватской улице опрокинулся микроавтобус РАФ с пассажирами.
Как сообщает ТСН, микроавтобус ехал по узкой дамбе, которая ведет к стоянке лодок, но вдруг потерял управление и едва не упал в воду - на обочине его задержало огромное дерево.
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Никто из пассажиров не пострадал.
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