У Присяжнюка уверены, что оснований для снижения цен на зерно нет

Сегодня тонна зерна на внутреннем рынке на 100-200 грн выше, чем за аналогичный период урожайного 2011 г. И объективных условий для критического снижения цены на зерно нет. Сейчас рынок вернулся к своим среднегодовым значениям.

Об этом сегодня сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Иван Бисюк, информирует РБК-Украина.

«При таком уровне мирового производства зерна снижение его средней стоимости было ожидаемым. При этом нынешний уровень цен находится в пределах среднегодовых за предыдущие годы. Так, текущие цены в среднем на 50-70 грн на тонне ниже против соответствующего периода прошлого года. Однако необходимо отметить, что текущие цены являются на 100-200 грн на тонне выше по сравнению с теми, что были на эту же дату в 2011 году», – подчеркнул первый заместитель министра.

Иван Бисюк отметил, что говорить о каких-то критических снижениях цен на зерно сегодня нельзя. Ведь рынок вернулся к своим среднегодовым значениям.

«Нет объективных условий для дестабилизации рынка в ближайшей перспективе. Поэтому политика некоторых зерноторговых компаний на внутреннем рынке, которые резко сбивают цены, является скорее попыткой психологического воздействия на рынок, чем аргументированной позицией», – добавил первый заместитель министра.

Иван Бисюк сообщил, что сейчас на внутреннем рынке в зависимости от региона пшеница 3-го класса стоит от 1470 до 1800 грн/т, фуражная пшеница 6-го класса – от 1340 до1610 грн за тонну. Цены зернотрейдеров на ячмень составляют от 1420 до 1600 грн за тонну в зависимости от региона.