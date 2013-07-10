Мэр получил за взятку 7 лет с конфискацией

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, решение суда было вынесено на прошлой неделе.

Суровость наказания обусловлена тем, что в суде удалось доказать, что Есауленко не просто получил взятку, а вымогал ее у предпринимателя – ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Как сообщал УНИАН, мэра Перевальска Есауленко задержали с поличным в марте 2013 года при передаче ему предпринимателем взятки в сумме 50 тыс грн.

В конце 2011 года предприниматель подписал с городским советом договор на приобретение и последующий демонтаж коммунального имущества – подземных труб теплотрассы – на общую сумму свыше 300 тыс. грн.

Во время проведения работ выяснилось, что часть приобретенного им по договору имущества отсутствует, т.к. было демонтировано ранее. Предприниматель предложил городскому голове пересмотреть условия договора и уменьшить его стоимость, но последний на это предложение не согласился. Чиновник сообщил, что только в случае получения от предпринимателя взятки в 50 тыс. грн он не будет обращаться в суд за начислением штрафных санкций и предоставит возможность в дальнейшем выполнять демонтажные работы.

В следственных действиях принимали участие Служба безопасности Украины, милиция, прокуратура.