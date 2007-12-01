16 лет назад состоялся Референдум о независимости Украины

Сегодня украинцы отмечают 16-ю годовщину Всеукраинского референдума о независимости Украины.

Как подчеркнул Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во время вручения государственных наград по случаю 16-й годовщины подтверждения Всеукраинским референдумом Акта независимости Украины, «то, что состоялось шестнадцать лет тому назад – свидетельство той совести, стремления, которые в нации передавались от отца к сыну на генетическом уровне». Президент также добавил, что украинцам «еще очень много нужно восстановить правды относительно того, что относится к творению нашего государства».

Справка УНИАН. 1 декабря 1991 года украинцы поддержали Акт о независимости Украины, принятый Верховной Радой Украины 24 августа в 1991 г., высказавшись, таким образом, за независимость Украины. В бюллетень по референдуму были включены текст Акта провозглашения независимости Украины и вопрос: «Подтверждаете ли вы Акт провозглашения независимости Украины?». В голосовании приняли участие 31 млн. 891,7 тыс. граждан, или 84,2% общего количества включенных в списки. Из них на вопросы бюллетеня ответили «Да. подтверждаю» 28 млн. 804.1 тыс. граждан, или 90,3%. Положительный ответ дало население всех областей Украины, независимо от национальной принадлежности.

1 декабря 1991 года также был избран первый Президент независимой Украины - Леонид КРАВЧУК.

В избирательный бюллетень были включены Председатель Верховного Совета Украины Леонид Кравчук; председатель Львовского облсовета Вячеслав Чорновил; председатель Украинской Республиканской партии Левко Лукьяненко; заместитель председателя Верховного Совета Украины Владимир Грынив; председатель Украинской Народной партии Леопольд Табурянский; председатель Народной Рады в парламенте Украины Игорь Юхновский;

Президентом Украины стал Леонид Макарович Кравчук, за которого проголосовало 19 млн. 643,6 тыс. граждан (61,56% принявших участие в голосовании).