Януковичу предлагают внести изменения в порядок присвоения почетных званий

Комиссия государственных наград и геральдики предложит Президенту Украины Виктору Януковичу внести изменения в порядок присвоения почетных званий.

Как сообщает пресс-служба главы государства, такое решение было принято на сегодняшнем заседании комиссии.

Глава Администрации Президента Украины, председатель Комиссии государственных наград и геральдики Сергей Левочкин, в частности, заметил, что присвоение таких почетных званий как «Мать-героиня» или «Заслуженный донор Украины» не должно быть препятствием для присвоения других почетных званий одному лицу.

В пресс-службе объясняют, что в соответствии с Положением о почетных званиях Украины и действующим законодательством, присвоение почетных званий, за исключением имеющих степени, во второй раз не проводится. То есть, лицо, получившее звание «Мать-героиня» или «Почетный донор», уже не может получить почетную награду в связи с его профессиональными достижениями. По убеждению членов Комиссии, этот вопрос требует урегулирования, поскольку для получения этих почетных званий нет квалификационных требований и требований относительно образования.

Во время заседания Комиссии был также рассмотрен вопрос об усовершенствовании государственной наградной системы Украины.