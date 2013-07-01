Украина увеличила шансы подписать ЗСТ с Европой - эксперт

«Безусловно, с точки зрения нашей страны – это существенный успех, достигнутый нашей делегацией в ПАСЕ во главе с народным депутатом от Партии регионов Иваном Попеску. Ведь именно пункт, исключенный ПАСЕ из своей резолюции, расценивался как наиболее критичный для подписания в ноябре на вильнюсском саммите СА и ЗСТ с ЕС. Теперь, когда этот момент напряжения снят, можно рассчитывать на успешное подписание исторических документов, которые, в частности, откроют безвизовый режим с объединенной Европой», - отметил он.

Подлуцкий убежден, что к данному вопросу ПАСЕ уже не вернется до 2014 года, а если он и будет подниматься, то исключительно в кулуарном, не официальном ключе.

Эксперт допускает, что мотивы, которыми руководствовалась ПАСЕ, продиктованы вступлением в ЕС Хорватии, что вызвало у европейского руководства определенную эйфорию. В то же время, по его мнению, на это могло повлиять нежелание более глубокого вовлечения Украины в структуры Таможенного союза и ЕврАзЭС.

«Недовольство же, выражаемое украинской оппозицией по поводу окончательной редакции резолюции ПАСЕ, едва ли имеет под собой существенную подоплеку, поскольку общая цель всегда выше частной. И абсолютно все в Украине понимают важность подписания СА и ЗСТ с Евросоюзом – с точки зрения развития страны и жизни каждого отдельно взятого гражданина. Плюс –нынешней власти вполне может удаться то, чего не достигли ее предшественники,ныне представляющие оппозицию. А это нанесет существенный, если не непоправимый удар по электоральным позициям оппозиционных партий в кратко- и среднесрочной перспективах», - констатировал журналист.

Он также подчеркнул, что эта ситуация неизбежно повлечет за собой ускорение внутренних реформ в стране и даст существенный импульс развитию правовой базы гражданского общества, а также активизации деловой жизни.

Напомним,что ранее ПАСЕ не включила упоминание об Украине в резолюцию о разграничении уголовной и политической ответственности.