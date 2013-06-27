В Гонконге появилась альтернатива рейтинговым агентствам США – эксперт

Генеральный директор UCRA («Украинское кредитно-рейтинговое агентство») Станислав Дубко констатирует, что созданное в Гонконге новое международное независимое рейтинговое агентство Universal Credit Rating Group может стать альтернативой «большой тройке» рейтинговых агентств США – Moody's, Standard & Poor's и Fitch.

«Регуляторы во всем мире и участники рынка ищут альтернативу большой тройке. Действительно, причиной стало то, что в период кризиса многие агентства ошиблись в прогнозах, впоследствии признав это. Давно известно, чем выше рейтинг, тем ниже вероятность дефолта. Последствия кризиса показали, что оценки часто были завышены, что приводило к очень негативным последствиям», – цитирует Дубко РБК-Украина.

Он констатирует, что недавно созданное в Гонконге новое международное независимое рейтинговое агентство Universal Credit Rating Group может стать альтернативой большой тройке рейтинговых агентств США.

«Наше агентство вело с ними переговоры, более того – буквально вчера я вернулся с Гонконга, где как раз состоялось открытие агентства. Преимущества его заключаются в том, что оно объединяет рейтинговые агентства из разных стран, то есть исключается фактор влияния какого-то конкретного государства. Кстати, участие предусматривает вхождение в акционерный капитал на определенных условиях, и эта группа как раз заинтересована привлекать все большее количество игроков с разных стран. Россия, Китай и США – это только инициаторы. Шанс у этой инициативы есть. Также немаловажно наличие сильного китайского игрока», – добавил эксперт.

По его словам, если раньше сильный перекос в рейтинговании был на США, то у многих сразу возникал вопрос объективности, эксперты видели главенствующим вопрос геополитики. Здесь же, по его мнению, никто не допустит крена в сторону Китая, будет баланс за счет других государств.

Дубко отмечает, что в проект инвестируют порядка 30 млн долл., он рассчитан на достаточно длительное время. В частности, горизонт планирования составляет ближайшие 10 лет.

Напомним, что 25 июня в Гонконге открылось новое международное независимое рейтинговое агентство «Юниверсал кредит» (Universal Credit Rating Group). Оно призвано стать одним из ключевых игроков на рынке в противовес американской «большой тройке» («Стандард энд Пурс», «Мудис» и «Фитч») и способствовать повышению уровня объективности оценок экономических процессов в мире.