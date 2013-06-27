Корейцы полностью устранили неполадки «Хюндаев» за свой счет - СМИ

Сегодня поезда "Интерсити+" ходят без нареканий, подчеркивает издание.

По словам автора материала, зима 2012-13 года стала периодом обкатки новых составов. «Например, у российских железнодорожников были такие же проблемы с "Сапсанами". Однако там эту проблему вместе с Siemens решили в течение нескольких месяцев испытаний. Период "обкатки" обязателен при запуске поездов, но из-за спешки к Евро-2012 в "Укрзалізниці" им решили пренебречь», - пишет издание.

При этом, «ЗН» подчеркивает со ссылкой на мнение экспертов, что проблемы с поездами в большей степени были связаны с изношенной инфраструктурой отечественных железных дорог, не предназначенной для скоростного движения. «Ведь пока скоростные поезда будут ходить по тем же разбитым веткам, что и грузовые, высокий риск внештатных ситуаций сохраняется. Несоответствие контактного провода требованиям скоростного движения приводит к поломкам токоприемников скоростных составов. И эти проблемы будут у любого скоростного поезда, будь то Skoda или КВСЗ. Поэтому в первую очередь необходимо решать проблему плохой инфраструктуры железнодорожных перевозок и строить новые современные магистрали, по которым бы ходил не изношенный подвижной состав советской постройки, а современные поезда», - заключает издание.

По мнению автора материала, запустив скоростное железнодорожное сообщение в Украине, корейцы стали заложниками большой лоббистской игры за миллиардный бюджет : «Увидев определенные успехи запуска скоростных поездов, в правительстве стали всерьез обсуждать вопрос запуска скоростного железнодорожного движения по всей стране». Именно это, считает автор, привело к тому, что «на высшем уровне начали звучать заявления о том, что сотрудничество с Hyundai было нецелесообразным».

Издание подчеркивает, что единственной компанией, согласившейся взять на себя обязательства в течение двух лет — с 2010-го по 2012 год — поставить в Украину сразу 10 скоростных поездов, оказалась южнокорейская корпорация Hyundai. «Ни один из конкурентов корейцев не смог пообещать правительству, что сможет выполнить такие требования», - пишет «ЗН», напомниая, что «в правительстве даже озвучивали планы о закупке сотни новых поездов и давали понять, что Hyundai не просто одноразовый подрядчик, а полноценный партнер в вопросе модернизации всей железнодорожной инфраструктуры Украины».

«Если Украина действительно стремится интегрироваться в Европу и приблизиться к стандартам европейских стран, ей просто придется развивать транспортную инфраструктуру, в том числе скоростное железнодорожное сообщение, обеспечивающее весомую часть пассажиропотока в странах Евросоюза», - резюмирует «Зеркало недели. Украина».