Спасатели грозятся раздавать на пляжах фотографии утопленников (видео)

Почти полсотни утопленников насчитывается только в столице, сообщает ТСН. Это примерно вдвое больше, чем в прошлом году за этот же период.

А в минувшие выходные в Киеве на воде погибли сразу 9 человек. Отдыхающих, подогретых алкоголем, не останавливают ни предупреждающие знаки, ни слова спасателей. Те обещают прибегнуть к более серьезным аргументам. Например, на пляжах раздавать фото тех, чье купание стало последним. Все остальное, говорят, на совести самих отдыхающих.