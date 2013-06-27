Спасатели грозятся раздавать на пляжах фотографии утопленников (видео)
07:59, 27 июня 2013Общество
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Количество человек, утонувших в этом году, бьет рекорды.
Почти полсотни утопленников насчитывается только в столице, сообщает ТСН. Это примерно вдвое больше, чем в прошлом году за этот же период.
А в минувшие выходные в Киеве на воде погибли сразу 9 человек. Отдыхающих, подогретых алкоголем, не останавливают ни предупреждающие знаки, ни слова спасателей. Те обещают прибегнуть к более серьезным аргументам. Например, на пляжах раздавать фото тех, чье купание стало последним. Все остальное, говорят, на совести самих отдыхающих.
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