В Черновцах найден труп госисполнителя с 15-ю ножевыми ранениями

В Черновцах возле городского пляжа обнаружили труп государственного исполнителя с признаками насильственной смерти.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черновицкой области, 24 июня в милицию Шевченковского района г. Черновцы от жительницы г. Сторожинец Черновицкой области поступило сообщение о том, что 20 июня с работы домой не вернулся ее муж, который работает государственным исполнителем Шевченковского отдела государственной исполнительной службы Черновицкого городского управления юстиции. Указанное сообщение сразу же было внесено в Единый реестр досудебных расследований.

25 июня работниками Шевченковского райотдела милиции в лесопосадке рядом с ул.Донбасской в Черновцах (неподалеку от центрального пляжа) был обнаружен труп 30-летнего исполнителя с признаками насильственной смерти. Мужчине было нанесено около 15 ножевых ранений. Труп направлен для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Ход расследования этого уголовного производства взят на контроль прокуратурой области.