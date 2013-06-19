В МВД объяснили, почему в Судаке тело погибшей несколько часов лежало на людном пляже

Фото с центрального пляжа крымского курорта разместил во вторник, 18 июня, в социальной сети Фейсбук судакский блоггер Sandro Kiriak.

"Посреди центрального пляжа в Судаке лежит... труп женщины. Говорят, что с десяти утра лежит. Милиция вокруг ходит, люди на пляже плавают в море, загорают, детвора носится. Труп не увозят... вон он - прикрыт желтым полотенцем у лестницы на набережную. Ждут санитаров, а их нет", - заявил он.

Главное управление МВД в Крыму утверждает, что тело погибшей в Судаке женщины несколько часов лежало на пляже, потому что сотрудники милиции искали ее родственников.

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В свою очередь начальник пресс-службы ГУ МВД в АРК Ольга Кондрашова написала на своей странице в "Фейсбуке", что «в милицию поступила информация по факту утопления женщины на пляже около 10 утра. Сразу же выехала группа. Женщина еще подавала признаки жизни. Ей была оказана первая помощь, проведены реанимационные мероприятия. Чуть позже прибыли медики. Также пытались спасти человека, но безуспешно. Медики констатировали смерть».

«Все это время тело погибшей, безусловно, находилось здесь же, на месте происшествия, - написала Кондрашова. - Далее устанавливалась ее личность, разыскивались родственники. На это также ушло время. После завершения всех формальностей тело было увезено с пляжа работниками соответствующей службы. О бездействии или халатности с чьей-либо стороны в этой ситуации речь вести нельзя".