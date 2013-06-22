В Сумской области готовится дополнительный том «Книги памяти Украины»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила главный редактор редакционно-издательской группы по подготовке и изданию книг Департамента информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Сумской ОГА Ирина Федоренко.

По ее словам, в Сумской области до сих пор не прекращаются исследования и поисковые работы, постоянно устанавливаются сведения о погибших земляках и воинах, похороненных на территории области. Эти новые материалы и войдут в дополнительный том «Книги памяти Украины».

В Сумах сегодня, в День скорби и памяти жертв войны в Украине, представители власти и общественности возложили цветы к Мемориалу «Вечной Славы». Жители области также присоединились к Всеукраинской минуте молчания.

«Сегодня даже трудно представить масштаб испытаний, боли и горя, выпавших на долю прошлых поколений. Наша задача - сохранить вечную память о тех, кто ценой своей жизни шел к Великой Победе, завоевал возможность сегодня жить под мирным небом, воспитывать детей и работать ради развития новой Сумщины и Украины», - отметила на митинге заместитель председателя облгосадминистрации Тамара Ищенко.

Она также отметила, что местная власть создает условия для обеспечения достойной жизни ветеранам.

Также сегодня в оздоровительных лагерях области сотрудники областного краеведческого музея провели час памяти «Шла священная война». Детям рассказали о начале Великой Отечественной войны, героизм уроженцев региона, проявленных в боях на различных фронтах войны, о партизанском движении и подпольной деятельности.

В самом краеведческом музее открылась выставка «Генералы Великой Отечественной». На ней представлены оригинальные фотографии из фондов музея, сделанные во время боевых действий в Сталинграде, на Правобережной Украине, в освобожденном Глухове, наградные листы генералов. Экспонируется альбом с описанием боевого пути 63-й кавалерийской Корсунской дивизии со схемами и рисунками, выполненными в полевых условиях старшиной Литвиненко в 1944 году. Альбом принадлежал командиру 63-й кавалерийской дивизии генерал-майору Белошниченко, уроженцу села Анастасиевка Роменского района Сумской области. Также представлены санитарная книжка уроженца г. Сумы генерал-майора танковых войск Рудченко, который погиб во время боев за освобождение Глухова и его свидетельство об окончании командного факультета Военной академии механизации и моторизации имени Сталина, справки о ранении уроженца г. Сумы генерал-майора танковых войск Скубы и другие экспонаты.

Возложение цветов к памятным местам и траурные митинги прошли сегодня также в Спадщанском лесу, во всех районах и городах области.