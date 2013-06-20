Правозащитники заступились за арестованных из-за судьи милиционеров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в открытом обращении правозащитных организаций, размещенном на сайте Харьковского института социальных исследований.

Правозащитники считают, что арест работников милиции в СИЗО не является обоснованной мерой пресечения.

«Они не представляют общественной опасности и, очевидно, в этой ситуации действовали в общественных интересах ради обеспечения общественного порядка. Работники милиции, которым доверяли оружие для защиты общественного порядка, в одно мгновение, без какого-либо существенного расследования, превратились в людей, от которых общество должно отгородиться решетками. Мы напоминаем, что удержание под стражей является исключительной мерой пресечения свободы, которая должна применяться лишь в том случае, если ни одна другая мера не может обеспечить потребности правосудия», - отмечается в обращении.

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Правозащитники расценили «спешку во взятии под стражу работников милиции» как показательные действия, которые демонстрируют сотрудникам милиции и «всему украинскому обществу наличие касты «неприкосновенных».

«Это создает опасный прецедент, который не только негативно влияет на восприятие роли суда и прокуратуры в обществе, но и подрывает доверие к законопослушному поведению в целом», - подчеркивают правозащитники.

«Мы обращаемся к органам прокуратуры и суда Украины с требованием как можно скорее пересмотреть решение о помещении работников милиции под стражу и обеспечить открытое и справедливое рассмотрение этого дела», - подытоживают авторы обращения.

Документ подписали Харьковский институт социальных исследований (ХИСИ), Ассоциация независимых мониторов мест несвободы (АНМ), Украинский Хельсинкский союз по правам человека (УХСПЧ), Ассоциация украинских мониторов соблюдения прав человека (АУМСПЧ), Харьковская правозащитная группа (ХПГ), Центр информации о правах человека (ЦИПЧ), Центр Гражданских Свобод (ЦГС), ОО «Молодежная альтернатива» («МАРТ»), Донецкая областная правозащитная общественная организация «Центр мониторинга защиты прав человека», Донецка областная правозащитная общественная организация "Центр защиты прав человека «Дике», Крымский правозащитный центр «Действие».

Как сообщал УНИАН, 13 июня Департамент Государственной службы охраны при МВД Украины проинформировал, что в Харькове арестованы сотрудники Госслужбы охраны, которые пытались прекратить хулиганские действия посетителя кафе, которым оказался судья.

В частности, по данным ГСО, милиционеры, приехавшие 12 июня в 00.24 по вызову в кафе, увидели, как неизвестный гражданин со следами крови на лице, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, ударил охранника кафе.

«После неоднократно высказанных требований прекратить противоправные действия работники милиции предупредили правонарушителя о возможности применения средств физического воздействия и специальных средств. Однако тот бросился к одному из милиционеров и пытался отобрать у него табельное огнестрельное оружие АКС-74У, выкрикивая при этом, что сейчас всех перестреляет», - сообщили в Департаменте Госслужбы охраны.

Работники милиции применили к правонарушителю средства физического воздействия и наручники. После этих действий задержанный представился судьей одного из районных судов Харькова, позже эта информация подтвердилась.

13 июня по инициативе органов прокуратуры, на основании решения суда, три милиционера Государственной службы охраны были арестованы.

13 июня первый заместитель прокурора Харьковской области Владимир Суходубов на брифинге выразил убеждение, что задержанные работники Государственной службы охраны во время конфликта в ресторане неправомерно применили меры физического воздействия и спецсредства к судье одного из районных судов Харькова.