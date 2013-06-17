Ефремов заявил, что законопроект по финансовым векселям доработан

Об этом, как передает ForUm, заявил в ходе согласительного совета руководителей фракций и комитетов лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов.

«Как нам видится, это законопроект, который интересен на сегодняшний день в том формате, в котором мы согласовали его с правительством», - сказал он.

Ефремов отметил, что законопроект доработан, в частности определены процентные ставки по векселям и порядок их погашения.

«Это может представлять интерес для бизнеса», - резюмировал он.

Напомним, 14 мая Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 2847 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины» касательно совершенствования процедуры относительно финансовых векселей.

Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов просит Верховную Раду рассмотреть законопроекты, касающиеся расчетов по векселям.