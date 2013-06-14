УБОП в Черновцах закрыл сеть игорных клубов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, организовали нелегальный бизнес трое злоумышленников.

В результате масштабной операции закрыто более 10 игорных заведений.

Убоповцы провели 17 санкционированных обысков в клубах, офисе и по месту жительства фигурантов. Изъято более 500 единиц игорного оборудования, среди которых 56 автоматов и 2 электронные рулетки. Также правоохранители обнаружили более 300 тыс. грн, 7 тыс. евро и почти 20 тыс. долларов США.

В соответствии с законом «О запрещении игорного бизнеса в Украине», за организацию азартных игр применяются финансовые санкции с конфискацией игорного оборудования, а прибыль (доход) от такой деятельности подлежит перечислению в государственный бюджет Украины.

Участникам группировки объявлено о подозрении по части 1 статьи 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины.