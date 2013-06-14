В Киеве молодые супруги изрезали друг друга до смерти

Об этом сообщает газета "Вести".

В доме № 10-А на улице Лютеранской в Киеве разыгралась семейная трагедия. Во время бурной ссоры молодых супругов в ход пошли ножи и ножницы. В результате 27-летний супруг оказался в тяжелом состянии в больнице, а его жена – погибла. У пары - двухлетний ребенок. Когда началась ссора, няня с ребенком пыталась войти в квартиру, но позже ушла.

Очевидцы рассказывают, что окровавленный мужчина разбил стекло на балконе и стал звать на помощь. В квартире обнаружили уже мертвую женщину с 15 колотыми ранениями. Погибшей тоже было 27 лет.

Родители супругов - влиятельные топ-менеджеры, работающие в энергетической и строительной сферах.