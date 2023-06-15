Российское гражданство Сомхишвили до сих пор действует, информации об его аннулировании у украинской власти нет.

Предприниматель Тамаз Сомхишвили, выдвигающий иск против киевских властей и претензии к правительству Украины на сумму 100 млн долларов за реконструкцию Харьковской площади (которая так и не была выполнена), по данным Государственной пограничной службы, использовал 8 различных паспортов гражданина рф для пересечения государственной границы. Российское гражданство Сомхишвили до сих пор действует, у украинских государственных органов нет информации о факте его лишения или аннулирования.

Об этом говорится в ответе заместителя министра юстиции Ирины Мудрой на информационный запрос издания "Телеграф".

"По подтверждению уполномоченных органов, Минюсту стало известно, что Тамаз Сомхишвили был гражданином российской федерации, и информация об отмене или лишении его российского гражданства отсутствует. Кроме того, по информации, имеющейся в Минюсте от Администрации Государственной пограничной службы Украины, Тамаз Сомхишвили до 2018 года неоднократно использовал для пересечения государственной границы Украины восемь разных паспортов гражданина российской федерации", — говорится в ответе министерства.

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Как следует из письма Минюста, на Тамаза Сомхишвили как на лицо, связанное с государством-агрессором, которое было лишено ГМСУ вида на жительство в Украине, распространяется действие моратория на выполнение материальных требований.

"В соответствии с ч. 1 п. 1 постановления правительства № 187 установлен мораторий на выполнение денежных и других обязательств, кредиторами по которым являются граждане РФ, кроме проживающих в Украине на законных основаниях. Согласно информации, полученной от Государственной миграционной службы Украины, принято решение об отмене вида на временное проживание Тамаза Сомхишвили, отсутствует подтвержденная информация о том, что Тамаз Сомхишвили "проживает на территории Украины на законных основаниях", — говорится в ответе министерства.

Замминистра отметила, что ей неизвестно, используется ли эта информация КГГА и Киевским городским советом в судебном процессе, который сейчас проходит в Северном апелляционном хозяйственном суде Киева.

"Минюст не является стороной по делу, соответственно, не владеет информацией о процессе формирования "фундамента" позиции КГГА и Киевсовета", — говорится в ответе на информационный запрос.

Также Ирина Мудра отмечает, что в министерство не поступали запросы гражданина Тамаза Сомхишвили со стороны официальных органов Великобритании.

"У Минюста отсутствуют обращения/письма от органов власти или дипломатических представительств Королевства Великобритании и Северной Ирландии по поддержке Тамаза Сомхишвили", — подчеркивается в письме.

Напомним, что защита Тамаза Сомхишвили неоднократно настаивала на статусе своего подзащитного как "британского инвестора", интересами которого заботятся официальные органы Великобритании, а также отмечал, что от результатов судебного процесса зависят отношения с британскими партнерами и дальнейшая помощь для Украины со стороны Великобритании.

Как сообщалось, в 2019 году Тамаз Сомхишвили обратился в суд, требуя компенсировать ему $100 млн убытков по упущенной выгоде, якобы нанесенной во время реконструкции Харьковской площади в 2007 году его компанией "Киев Терминал", которая так и не была осуществлена. В СМИ было опубликовано письмо Министерства юстиции в КГГА, в котором говорилось, что по данным Минюста и Службы внешней разведки Украины, Тамаз Сомхишвили является гражданином россии, бывшим руководителем и владельцем ряда энергетических российских компаний. В мае 2023 года ГМСУ аннулировала Тамазу Сомхишвили вид на жительство в Украине.