В марте соцсети возмутила новость о том, что дети-блогеры якобы завели роман.

8-летняя блогерша и модель Милана Маханец впервые после скандала в сети встретилась со своим 13-летний бойфрендом Пашей Паем.

Читайте такжеСкандальная 8-летняя модель Мила Маханец и ее друг Паша Пай "исчезли" из InstagramСовместные фото появились на ее страничке в Instagram.

«Мы не виделись меньше двух месяцев, а мне показалось, что прошла вечность. Паша подарил мне этого медведика. Как думаете, насколько он похож на Пашу?» – спросила девочка своих подписчиков.

Подписчики юной блогерши, похоже, обрадовались их новой встрече: «Я рада, что вы встретились», «Мила вы топ пара, не слушайте никого», «Вы такие милые», «Красивые».

Милана Маханец и Паша Пай: подробности скандала вокруг их отношений

В марте соцсети возмутила новость о том, что популярные в Instagram и Likee дети-блогеры якобы завели роман.

8-летняя украинка публиковала фото и видео, на которых позирует в откровенных «луках» и целуется с 13-летним блогером Пашей Паем. А на День влюбленных дети даже арендовали квартиру.

Мать девочки поддерживает интернет-карьеру своей дочери, чем не на шутку разозлила сеть.

Детский омбудсмен Николай Кулеба обратился в правоохранительные органы из-за скандала.

В Киевской областной полиции открыли производство по факту «романа» детей, маму девочки вызывали на допрос.

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Автор: Катерина Шварц