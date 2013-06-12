Азаров поручил Вилкулу лично проконтролировать приход «большой воды»

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил руководителям профильных ведомств лично проконтролировать приход «большой воды» в украинской части бассейна Дуная.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил, открывая заседание Кабинета министров.

"20-25 июня в украинской части бассейна Дуная ожидается приход «большой воды» из центральноевропейских стран. Может быть подъем воды до метра восьмидесяти сантиметров", - сказал Азаров.

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В связи с этим он отметил, что соседние страны не везде справились с экстремальным подъемом воды, а Украина должна защитить населенные пункты и хозяйственные объекты.

"Тем более, что такие уровни воды, которые ожидаются, наши гидросооружения уже выдерживали. Но опять необходимо все, что нужно укрепить, заготовить материалы и технику, профинансировать все необходимые работы. Еще две недели приблизительно есть. Поручаю вице-премьер-министру Вилкулу, председателю Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Болотских и председателю Госагентства водных ресурсов Сташуку лично, с выездом на место, контролировать ситуацию", - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, в этом году правительство на обновление 96 защитных гидротехнических сооружений в Украине выделило свыше 123 млн грн, из них на Одесскую область - 10 млн грн.

11 июня Александр Вилкул сообщил, что в места возможного подтопления на украинском участке Дуная идет передислокация 1,2 тыс. спасателей и 400 единиц специальной техники.