Эксперт объяснил, почему нардепы блокируют введение финвекселей

Независимый финансовый эксперт Анатолий Заика допускает, что главными противниками введения финансовых векселей являются народные депутаты, использующие незаконные схемы по возврату НДС.

«Представители оппозиции и некоторые эксперты утверждают, что внедрение векселей приведет к неуправляемости в процессе выполнения обязательств государства по своим долгам перед бизнесом, в первую очередь по возмещению налога на добавленную стоимость для экспортеров. Есть мнение, что это приведет к выпуску квазиденег и приведет к инфляции. Но почему-то никто не говорит, что сегодня в среде как парламентского большинства, так и среди оппозиционеров есть представители крупного экспортоориентованного бизнеса. Или им интересно получать ценные бумаги с отсрочкой платежа вместо «живых» денег на текущий счет? Возможно, именно этот факт и сдерживает депутатов нажать кнопку «за»», – отмечает эксперт.

Заика констатирует, что нардепы, блокирующие введение финвекселей, руководствуются при этом личными интересами.

«Тогда возникает вопрос к депутатам, чьи интересы они отстаивают: свои собственные (собственного бизнеса) или рядового гражданина, для которого достаточно трудно разобраться в так называемых схемах и финансовых лабиринтах. Я думаю, первое», – сказал аналитик.

Напомним, что с 1 января 2013 года вступили в силу положения Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования администрирования налогов и сборов», которые предусматривают введение финансового векселя для оформления задолженности, в частности бюджетной.

Верховная Рада Украины 18 апреля приняла в первом чтении проект закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования процедуры по финансовым векселям».