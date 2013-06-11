Эксперт объяснил, почему нардепы блокируют введение финвекселей
По мнению финансового эксперта Анатолия Заики, против введения финвекселей выступают депутаты, сидящие на схемах по возврату НДС.
Независимый финансовый эксперт Анатолий Заика допускает, что главными противниками введения финансовых векселей являются народные депутаты, использующие незаконные схемы по возврату НДС.
«Представители оппозиции и некоторые эксперты утверждают, что внедрение векселей приведет к неуправляемости в процессе выполнения обязательств государства по своим долгам перед бизнесом, в первую очередь по возмещению налога на добавленную стоимость для экспортеров. Есть мнение, что это приведет к выпуску квазиденег и приведет к инфляции. Но почему-то никто не говорит, что сегодня в среде как парламентского большинства, так и среди оппозиционеров есть представители крупного экспортоориентованного бизнеса. Или им интересно получать ценные бумаги с отсрочкой платежа вместо «живых» денег на текущий счет? Возможно, именно этот факт и сдерживает депутатов нажать кнопку «за»», – отмечает эксперт.
Заика констатирует, что нардепы, блокирующие введение финвекселей, руководствуются при этом личными интересами.
«Тогда возникает вопрос к депутатам, чьи интересы они отстаивают: свои собственные (собственного бизнеса) или рядового гражданина, для которого достаточно трудно разобраться в так называемых схемах и финансовых лабиринтах. Я думаю, первое», – сказал аналитик.
Напомним, что с 1 января 2013 года вступили в силу положения Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования администрирования налогов и сборов», которые предусматривают введение финансового векселя для оформления задолженности, в частности бюджетной.
Верховная Рада Украины 18 апреля приняла в первом чтении проект закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования процедуры по финансовым векселям».