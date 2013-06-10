13-16 июня выставка-ярмарка "Сезон ЛЕТО" в Киевском Дворце Спорта

Посетите выставку-ярмарку товаров легкой промышленности "Сезон ЛЕТО" в Киевский Дворец Спорта с 13 по 16 июня. Выставка начинает свою работу в четверг и работает в субботу и воскресенье (включительно), что удобно для посетителей выставок во Дворце спорта. Выставка - это случай порадовать себя и своих близких обновами.

Лето пришло и вместе с ним хорошее настроение в ожидании отпуска. Желание одеться модно, ярко, элегантно или по-спортивному, подготовиться к отдыху обязательно приведет Вас с 13 по 16 июня на выставку во Дворец Спорта.

Выставки-ярмарки в Киевском Дворце Спорта уже давно популярными у киевлян. Именно здесь есть возможность выбора. На выставке-ярмарке нет товаров "раскрученных" и неоправдано дорогих "брендов" - все намного демократичечнее.

Ассортимент представленных на ярмарке товаров порадует Вас своим разнообразием:

мужская, женская и детская одежда;

сезонная обувь;

недорогие и изысканные мужские и женские классические костюмы;

детская одежда и обувь;

кожгалантерея(сумки, ремни, кошельки и так далее)

сезонные головные уборы;

трикотаж;

постельное белье, домашний текстиль;

парфюмерия;

косметика;

бижутерия;

огромное количество разнообразных безделушек;

футболки, шорты, купальники и другие товары для отдыха.

Женщины, которые отдают летом предпочтение изделиям из натуральной ткани, не останутся равнодушны к качеству и ассортименту одежды из Индии, Турции и от украинских производителей.

Не забыты на выставке и мужчины: классические костюмы, огромный выбор рубашек, галстуков, трикотажа, спортивной одежды и носков украинского, польского, турецкого производства.

На выставке-ярмарке большое разнообразие сезонной обуви - новинки летних коллекций.

Так велик и разнообразен выбор модных шарфов, платков и сумок на выставке, что не составит труда пополнить свой гардероб модным аксессуаром.

Особенной популярностью пользуется недорогой детский трикотаж украинского производства.

Перечислить ассортимент изделий, представленных на выставке-ярмарке, просто невозможно. И это гарантирует, что каждый посетитель найдет здесь для себя что-то необходимое. Приходите на ярмарку и убедитесь в этом сами.

Выставка работает с 11.00 до 19.00. Вход свободный.

Детальная информация по телефонам: (044) 237-17-82, (096) 506-83-34, (093) 904-10-11

http://expo-modul.com/archives/845