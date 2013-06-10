13-16 июня выставка-ярмарка "Сезон ЛЕТО" в Киевском Дворце Спорта
Посетите выставку-ярмарку товаров легкой промышленности "Сезон ЛЕТО" в Киевский Дворец Спорта с 13 по 16 июня. Выставка начинает свою работу в четверг и работает в субботу и воскресенье (включительно), что удобно для посетителей выставок во Дворце спорта. Выставка - это случай порадовать себя и своих близких обновами.
Лето пришло и вместе с ним хорошее настроение в ожидании отпуска. Желание одеться модно, ярко, элегантно или по-спортивному, подготовиться к отдыху обязательно приведет Вас с 13 по 16 июня на выставку во Дворец Спорта.
Выставки-ярмарки в Киевском Дворце Спорта уже давно популярными у киевлян. Именно здесь есть возможность выбора. На выставке-ярмарке нет товаров "раскрученных" и неоправдано дорогих "брендов" - все намного демократичечнее.
Ассортимент представленных на ярмарке товаров порадует Вас своим разнообразием:
мужская, женская и детская одежда;
сезонная обувь;
недорогие и изысканные мужские и женские классические костюмы;
детская одежда и обувь;
кожгалантерея(сумки, ремни, кошельки и так далее)
сезонные головные уборы;
трикотаж;
постельное белье, домашний текстиль;
парфюмерия;
косметика;
бижутерия;
огромное количество разнообразных безделушек;
футболки, шорты, купальники и другие товары для отдыха.
Женщины, которые отдают летом предпочтение изделиям из натуральной ткани, не останутся равнодушны к качеству и ассортименту одежды из Индии, Турции и от украинских производителей.
Не забыты на выставке и мужчины: классические костюмы, огромный выбор рубашек, галстуков, трикотажа, спортивной одежды и носков украинского, польского, турецкого производства.
На выставке-ярмарке большое разнообразие сезонной обуви - новинки летних коллекций.
Так велик и разнообразен выбор модных шарфов, платков и сумок на выставке, что не составит труда пополнить свой гардероб модным аксессуаром.
Особенной популярностью пользуется недорогой детский трикотаж украинского производства.
Перечислить ассортимент изделий, представленных на выставке-ярмарке, просто невозможно. И это гарантирует, что каждый посетитель найдет здесь для себя что-то необходимое. Приходите на ярмарку и убедитесь в этом сами.
Выставка работает с 11.00 до 19.00. Вход свободный.
Детальная информация по телефонам: (044) 237-17-82, (096) 506-83-34, (093) 904-10-11