В Украину из Британии прилетят 29 исторических самолетов

Об этом шла речь во время встречи вице-премьер-министра Украины Александра Вилкула с послом Великобритании в Украине Саймоном Смитом, сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера.

В частности, речь шла о визите в Украину члена британской Королевской семьи Принца Майкла Кентийского - был обсужден вопрос реализации в Украине 30 июня - 10 июля этого года двустороннего военно-исторического проекта «Клуб любителей старинной авиации «Air Squadron».

«У Великобритании и Украины есть моменты общей истории. В частности, это касается борьбы наших народов с фашизмом во время Второй мировой войны», - сказал вице-премьер-министр.

В рамках проекта в Украине из Великобритании прилетит 29 самолетов, созданных в период Первой и Второй мировой войны и в первые послевоенные годы. Пилотировать самолеты будут члены британского «Клуба любителей старинной авиации «Air Squadron». Вилкул является председателем оргкомитета проекта.

«Правительство окажет всестороннюю поддержку проекту «Клуб любителей старинной авиации «Air Squadron» на каждом этапе его реализации, обеспечит все условия для осуществления бесперебойных перелетов в украинском небе», - сказал он.

Во время визита в Украине Принц Кентийский встретится с руководством государства. Члены британского клуба «Air Squadron» посетят авиационную бригаду Воздушных сил Вооруженных сил Украины в г. Васильков. Совместно с украинскими пилотами проведут вылеты на аэродромах «Киев» (Жуляны), «Васильков» (Киевская область) и «Бельбек» (Севастополь).

В Крыму состоится военно-историческое воссоздание боя Крымской войны 1853-1856 годов на Федюхиных высотах города Балаклава и полет самолетов Клуба над полем боя. Запланировано посещение гостями Государственной компании «Антонов» и Государственного музея авиации.

Британские пилоты встретятся также со студентами Национального авиационного университета. Состоится ряд других культурных и исторических мероприятий в памятных местах и музеях Украины.

С самого начала основания клуба, почти полвека тому назад, в него входили участники Второй мировой войны, а также - влиятельные личности Великобритании, члены Королевской семьи, политики, бизнесмены, среди которых Принц Кентийский, отмечается в сообщении.

*** Клуб любителей старинной авиации «Air Squadron» основан в 1966 году. Согласно уставу, Клуб имеет ограничения и является закрытым для общего вступления. В целом Клуб может насчитывать до 100 членов. Участники клуба осуществляют регулярные полеты в другие страны: они посетили США, Россию, Польшу, Иорданию, Пакистан, Марокко, Южно-Африканскую Республику.