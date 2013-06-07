ГАИ просит уставших водителей сидеть дома

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

«Торопясь на отдых, многие водители забывают об осторожности и рассудительности. В период отпусков, когда так хочется быстрее добраться к месту назначения, водители часто проводят за рулем по 10-12 часов подряд, что нередко приводит к негативным последствиям», - отмечается в сообщении.

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В связи с этим ГАИ решила дать водителям, которые отправляются в дальний путь, ряд советов, позволяющих уберечься от негативных последствий, связанных с переутомлением:

- длительность сна перед поездкой должна быть не менее 7 часов;

- не следует принимать успокоительные лекарства и переедать;

- делать 15-минутные перерывы на отдых каждые два часа;

- не пытаться проехать сразу 500-600 км без остановки;

- если в салоне есть курильщики, необходимо чаще проветривать салон;

- лучший способ борьбы с усталостью – это сам сон. Если водитель почувствовал, что он засыпает за рулем, желательно остановиться в безопасном месте - на площадке для отдыха или широкой обочине, и немного подремать - хотя бы 15-30 минут.

В заключение в ГАИ напомнили, что действующими правилами водителям запрещено управлять транспортным средством в уставшем состоянии.