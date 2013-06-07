В «Херсоноблэнерго» объяснили, почему 45 тысяч горожан сидят без воды

В «Херсоноблэнерго» отключили городской водоканал от электроэнергии из-за того, что горводоканал на фоне невыплаты и увеличения долгов за электричество купил автокран за 1,22 млн. грн.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПАО "ЭК "Херсоноблэнерго", комментируя отключение 6 июня от энергоснабжения объектов коммунального предприятия «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства г. Херсона», в результате которого остались без воды 45 тыс. жителей.

"Частичное прекращение поставок электроэнергии на объекты ГКП «ПУ ВКХ г. Херсона» вызвано значительной суммой задолженности за потребленную электроэнергию, которую в короткий срок по неизвестным причинам накопило предприятие за май текущего года. Нежелание вовремя рассчитываться за потребленную электроэнергию постоянно прикрывается наличием якобы крупной суммы дотаций, которую ГКП имеет право получить из бюджета. Убытки, которые несут при этом энергетики, коммунальным предприятием не воспринимаются", - говорится в сообщении энергетиков.

Также "Херсоноблэнерго" указывает, что горводоканал, не рассчитываясь с энергетиками, проводит масштабное капитальное строительство, закупает технику за миллионы гривен . В частности, "в мае текущего года «ПУ ВКХ г. Херсона» закупило автокран стоимостью 1,22 млн. грн, при этом задолженность за потребленную электроэнергию в этом месяце увеличилась на 1,7 млн. грн".

В то же время, в комментарии подчеркивается, что «Херсоноблэнерго», которое обслуживает 18 районов области и осуществляет работы с тяжеловесными и крупногабаритными объектами (например, опоры высотой 26 м и весом 7,5 т), не может позволить приобретение себе аналогичной техники, крайне ему нужна.

"Как видно из этого примера коммунальное предприятие может с легкостью осуществлять такие закупки, при этом, не расплачиваясь с энергетиками за потребленную электроэнергию. И это - не единичные случаи", - говорится в комментарии пресс-службы.

Также в заявлении энергетиков указывается, что «Херсоноблэнерго» обратилось в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, для проверки формирования расходов, входящих в структуру тарифа на водоснабжение и водоотведение, а также в Херсонскую прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, 6 июня к концу рабочего дня в Херсоне жители верхних этажей жилых домов Таврического и Северного микрорайонов и в районе ХБК остались без водоснабжения. Всего в Херсоне без воды оказались до 45 тыс. жителей.

В городе со вчерашнего дня силами горводоканала и управления ГСЧС в области организован подвоз питьевой и технической воды для жителей районов города, оставшихся без водоснабжения.

Как сообщили УНИАН в горводоканале, 6 июня работники «Херсоноблэнерго» обесточили 20 объектов водоснабжения города (13 повысительных пунктов (ЦТП) и 7 артезианских скважин).

При этом в горводоканале подчеркнули, что отключение произошло вопреки ранее достигнутым письменным и устным договоренностям между предприятием и облэнерго о реструктуризации задолженности за потребленную электроэнергию.

Долг горводоканала перед энергетиками за все периоды составляет 4 млн грн. Текущая задолженность - всего 700 тыс. грн.

Возникновение долга за электроэнергию связано, в первую очередь, с несоответствием между тарифами и себестоимостью услуг водоснабжения и водоотведения.