Тюремщик проведет 7 лет по другую сторону решетки

Белоцерковский горрайонный суд признал младшего инспектора отдела надзора и безопасности Белоцерковской исправительной колонии № 35 виновным в незаконном сбыте особо опасных наркотических средств в местах лишения свободы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, установлено, что правоохранитель во время своего дежурства неоднократно проносил на территорию колонии и продавал заключенным наркотики.

Надзиратель попался на очередной попытке пронести в колонию наркотики. Во время досмотра дежурной смены оперативные работники Белоцерковской колонии нашли у него в кармане 33 г каннабиса. Мужчина пытался спрятать наркотик в пачке из-под сигарет.

Действия осужденного квалифицированы по ч. 2 ст. 307 и ч. 3 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, то есть как сбыт наркотических средств и злоупотребление служебным положением.

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На судебном заседании вина осужденного в инкриминируемых ему преступлениях полностью доказана.

За содеянное подсудимый получил наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на 3 года с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.