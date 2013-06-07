Назначен прокурор Закарпатской области

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, Корбань в органах прокуратуры работает с 1992 года. Занимал руководящие должности в прокуратуре Харьковской области и в аппарате Генеральной прокуратуры Украины.

Также в ведомстве напомнили, что Андрей Курысь приказом генерального прокурора назначен на должность прокурора Николаевской области.

Новоназначенные прокуроры имеют значительный опыт работы на разных участках прокурорско-следственной работы, а за годы профессиональной деятельности зарекомендовали себя как опытные специалисты.

Прокуроры, которые возглавляли прокуратуры Николаевской и Закарпатской областей, - Владимир Гальцов и Анатолий Петруня - продолжат свою профессиональную деятельность на должностях в аппарате Генеральной прокуратуры Украины.