Охрана попросила журналистов из Рады

18:21, 06 июня 2013
Общество
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Охрана попросила журналистов покинуть помещение Верховной Рады.

Ложа преси

Охрана Верховной Рады попросила журналистов покинуть помещение парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, двери в сессионный зал Верховной Рады на втором и третьем этажах закрыли раньше времени официального завершения вечернего заседания ВР.

Как сообщал УНИАН, председатель парламента Владимир Рыбак объявил о закрытии вечернего заседания парламента около 16.30 в связи со столкновениями между депутатами из провластных фракций и оппозиции.

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