Охрана попросила журналистов из Рады
18:21, 06 июня 2013Общество
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Охрана попросила журналистов покинуть помещение Верховной Рады.
Журналистов попросили из Рады
Охрана Верховной Рады попросила журналистов покинуть помещение парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, двери в сессионный зал Верховной Рады на втором и третьем этажах закрыли раньше времени официального завершения вечернего заседания ВР.
Как сообщал УНИАН, председатель парламента Владимир Рыбак объявил о закрытии вечернего заседания парламента около 16.30 в связи со столкновениями между депутатами из провластных фракций и оппозиции.
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