Охрана попросила журналистов из Рады

Охрана Верховной Рады попросила журналистов покинуть помещение парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, двери в сессионный зал Верховной Рады на втором и третьем этажах закрыли раньше времени официального завершения вечернего заседания ВР.

Как сообщал УНИАН, председатель парламента Владимир Рыбак объявил о закрытии вечернего заседания парламента около 16.30 в связи со столкновениями между депутатами из провластных фракций и оппозиции.