В Миндоходов решили, как остановить бегство капиталов за границу

Такое мнение высказал старший аналитик МЮФ Integrites Евгений Тимошенко. "Учитывая высокий уровень тенизации экономики, этот контроль также поможет понять потенциальную эффективность отечественной экономики, ее возможности работать на реальный рост ВВП, его распределению между гражданами и потенциал по привлечению внешнего финансирования", - добавил эксперт.

По мнению Тимошенко, государству и бизнесу необходимо искать компромисс в вопросе выработки механизма установления справедливой рыночной цены, методологии определению родства компаний в украинских реалиях и т.д. "В Украине схема продажи за границу с небольшой маржой по сравнению с доходами, генерируемых в следующих звеньях сбыта уже давно стала неутешительной реальностью. Поэтому только качественное сотрудничество государство с бизнесом и реальное снижение налогового бремени и улучшения условий ведения бизнеса смогут стимулировать продвижение таких инициатив" , - констатировал аналитик.

Напомним, что вскоре Верховная Рада должна рассмотреть законопроект о трансфертном ценообразованим, разработанный Министерством доходов и сборов. По прогнозам главы ведомства Клименко, реализация нововведений позволит госбюджета за три года получить 20 млрд грн.

Во время заседания налогового комитета Верховной Рады 17 апреля Клименко провозгласил необходимость сохранения контроля над операциями между связанными лицами внутри страны, чтобы избежать манипуляций с убытками и налоговым кредитом. Такая практика распространена почти во всех европейских странах, кроме Эстонии, Румынии и Словакии, где контролируются исключительно внешнеэкономические операции.