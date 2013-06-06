В Симферополе на улице, где проходит митинг исламистов, нашли снаряд времен войны

Как сообщает пресс-служба крымского управления ГСЧС, артснаряд обнаружили сегодня утром. Звонок поступил в службу спасения в 8 утра.

Милиция оцепила место опасной находки, ГАИ перекрыла движение транспорта по улице Киевской.

Специалисты квалифицировали артснаря как немецкий артиллерийский снаряд 88 калибра времен Великой Отечественной войны. При взрыве радиус разлета его осколков мог составить около 100 метров.

«Подобные находки очень часто обнаруживают после обильных осадков - снаряд мог быть вымыт из земли водой. В настоящее время на месте работают пиротехники. Снаряд будет вывезен в безопасное место и уничтожен», – говорится в сообщении управления ГСЧС.

Отметим, что сегодня возле Дома культуры профсоюзов в Симферополе проходит многочисленный митинг сторонников партии «Хизб ут-Тахрир». Акция началась около 11 часов и сейчас на площади перед зданием находится около тысячи человек. Хизбы собрались по случаю трагической для них даты: 89 годовщины распада халифата.

«Хизб ут-Тахрир» (в переводе с арабского – «Исламская партия освобождения») - религиозно-политическая организация, созданная в 1953 году.

Цель партии - распространение исламской веры в мире путем джихада, декларируется, что реализация этой цели возможна лишь путем воссоздания единого объединяющего весь исламский мир теократического государства — халифата.

Деятельность «Хизб ут-Тахрир» запрещена в Германии, России, Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане, Пакистане, Сирии и ряде других стран.