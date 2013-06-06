Скончался последний носитель одного из самых редких языков в мире

Как сообщает The Times, к настоящему моменту в мире осталось около 40 человек, способных общаться на этом языке финно-угорской ветви, однако для всех них он не является родным, сообщает Лента.ру.

Гризельда Кристинь родилась в ливском селении Вайде на берегу Балтики. В 1944 году она вместе с семьей покинула Латвию и переехала в Канаду. В последние годы носитель помогала лингвистам документировать язык и участвовала в создании учебника ливского. Кроме того, Гризельда Кристинь писала на родном языке стихотворения, работу над последним из них она закончила за месяц до смерти.

В 2009 году скончался другой носитель ливского — Виктор Бертольд. В некоторых источниках именно Бертольд указан как последний носитель языка, так как Гризельда Кристинь была билингвальна.

Ливский, язык ливов, входит в прибалтийско-финскую подгруппу финно-угорских языков уральской семьи. Несмотря на родственность, ни носители эстонского, ни носители финского обычно не понимают ливского.