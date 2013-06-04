Немецкий язык лишился самого длинного слова

По данным издания, на прошлой неделе парламент земли Мекленбург-Передняя Померания принял решение об отмене местного "Закона о передаче обязательств контроля над маркировкой говядины", название которого - Rindfleischetikettierungsuberwachungsaufgabenubertragungsgesetz - официально считалось самым длинным немецким словом, сообщает РИА Новости.

Закон с необычным названием был принят в Мекленбурге в 1999 году в целях предотвращения распространения коровьего бешенства. Как сообщила Spiegel представитель земельного министерства сельского хозяйства, необходимость в законе отпала после недавнего предложения властей Евросоюза не проводить на бойнях анализы мяса здоровых коров на наличие заражения. Как отмечает издание, с отменой закона его название перестанет фигурировать в законодательстве, и поэтому уже не сможет считаться существующим в языке.

Несмотря на то, что слово из 63 букв официально признавалось лингвистами, в толковые словари оно так и не вошло. По словам представителя издательства Duden, которое выпускает наиболее авторитетный словарь немецкого языка, для внесения слова в словарь требуется определенная частота его употребления. В настоящее время самым длинным в словаре Duden является слово из 36 букв - Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung, что переводится как "обязательное страхование ответственности владельцев транспортных средств".