Янукович сегодня начинает визит в Сербию

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Президента со ссылкой на главу Администрации Президента Украины Сергея Левочкина.

Программой визита предусмотрены переговоры Януковича с Президентом Сербии Николичем, председателем Народной скупщины Небойшей Стефановичем и премьер-министром, министром внутренних дел Ивицей Дачичем.

Планируется обсудить широкий спектр вопросов развития украинско-сербских отношений и определить пути активизации двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

В Белграде глава Украинского государства примет участие в работе украинско-сербского бизнес-форума.

В рамках официального визита планируется подписание двусторонних соглашений о сотрудничестве между Украиной и Сербией в сфере железнодорожного транспорта, сельского хозяйства, туризма, образования, культуры, а также инвестиций.