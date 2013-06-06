Кабмин дал Попову заместителя
05:57, 06 июня 2013Общество
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Кабинет министров Украины согласовал назначение Михаила Костюка на должность заместителя главы Киевской городской государственной администрации.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам после заседания правительства министр Кабинета министров Елена Лукаш.
По ее словам, соответствующее решение было принято на заседании Кабмина.
Как сообщал УНИАН, в конце мая председатель КГГА Александр Попов заявил, что планирует назначить своим заместителем Костюка. По его словам, новый заместитель будет отвечать за сферу транспорта и туризма.
Костюк с 2 ноября 2011 года по 2 марта 2013 года возглавлял Львовскую облгосадминистрацию. С 17 декабря 2008 года по 18 марта 2011 года был генеральным директором "Укрзализныци".
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