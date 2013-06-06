Украина предлагает свои самолеты в 17 стран

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГП «Антонов» со ссылкой на итоги встречи президента – генерального конструктора ГП «Антонов» Дмитрия Кивы с послами 17 государств.

Как отметили в пресс-службе, встреча прошла по инициативе Министерства иностранных дел Украины. Участие в ней приняли дипломаты Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка, Государства Катар, Народной Республики Бангладеш, Исламской Республики Мавритания, Республики Гана, Республики Сьерра-Леоне, Республики Намибия, Республики Уганда, Федеративной Демократической Республики Эфиопия, Республики Эквадор, Республики Зимбабве, Республики Ангола, Республики Джибути, Республики Замбия, Республики Мозамбик, Экваториальной Гвинеи, Йеменской Республики.

«Члены делегации посетили сборочный цех, где изготавливаются самолеты семейства региональных реактивных самолетов семейства Ан-148 и Ан-158, осмотрели пилотажные стенды ГП «АНТОНОВ», в том числе современный комплексный тренажер самолета Ан-148, испытательные стенды агрегатов и систем самолетов «АН», - сообщили на предприятии.

По информации пресс-службы, дипломаты отмечали, что, учитывая адаптированность самолетов «Антонов» к различным условиям эксплуатации, включая широкий диапазон климатических и погодных условий, эти машины могут эффективно использоваться как коммерческими, так и государственными авиаперевозчиками.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2013 года Кива заявлял, что государства Южной Америки – Бразилия, Аргентина, Колумбия, Перу – выразили заинтересованность в развитии сотрудничества с украинскими авиастроителями и готовность закупать самолеты семейства Ан-148, Ан-158, а также модернизировать уже летающие самолеты Ан-32, в том числе пожарной модификации Ан-32П.