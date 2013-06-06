Янукович помог выставке польской живописи

Соответствующий документ размещен на официальном сайте главы государства.

“Оказать поддержку Президента Украины выставке польской живописи из коллекции Львовской национальной галереи искусств имени Б.Г.Возницкого (июнь-сентябрь 2013 года, г. Сопот, Республика Польша)”, - говорится в распоряжении.

Поддержка оказана «с целью укрепления дружественных отношений между Украиной и Республикой Польша, а также подъема международного имиджа Украины».

Справка УНИАН. Львовская национальная галерея искусств (до 4 февраля 1998 - Львовская картинная галерея) - наибольший художественный музей Украины. Львовская галерея искусств сегодня - один из самых богатых музеев Украины, коллекция которого насчитывает свыше 62 тысяч произведений мирового и национального искусства от античных времен до наших дней. К наиболее стоимостным относятся коллекции европейского искусства, львовской скульптуры, украинского портрета ХVI-XІХ ст., икон и мебели.

В состав галереи входят 16 больших и малых музейных комплексов, отдельных небольших музеев, которые работают как отдельные отделы или секторы: “Европейское искусство ХІV-XVІІІ в.”, “Европейское искусство ХІХ-XХІ в.”, “Часовня Боимов”, музей “Искусство древней украинской книги”, музей “Русалка Днестровая”, музей древнейших памятников Львова, музей “Львовская барокковая скульптура XVІІІ в. Творчество И.Г. Пинзеля”, музей-мастерская Т.Бриж, музей модерной скульптуры М.Дзиндры, музей-заповедник “Олесский замок”, музей-усадьба М.Шашкевича, музей “Пятничанская башня”, музей Ивана Виговского, музей-заповедник “Жолковский замок”, музей-заповедник “Золочевский замок”, музей-заповедник “Подгорецкий замок”.

Борис Возницкий (16 апреля 1926 - 23 мая 2012) - украинский искусствовед, директор Львовской галереи искусств, академик Украинской академии искусств, Герой Украины (2005), лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко (1990), заслуженный работник культуры Украины и Польши, президент Украинского национального комитета Международного совета музеев (ICOM),