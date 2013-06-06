Янукович помог выставке польской живописи
Президент Украины подписал распоряжение № 189/2013-рп об оказании поддержки выставке польской живописи из коллекции Львовской национальной галереи искусств имени Б.Г.Возницкого.
Соответствующий документ размещен на официальном сайте главы государства.
“Оказать поддержку Президента Украины выставке польской живописи из коллекции Львовской национальной галереи искусств имени Б.Г.Возницкого (июнь-сентябрь 2013 года, г. Сопот, Республика Польша)”, - говорится в распоряжении.
Поддержка оказана «с целью укрепления дружественных отношений между Украиной и Республикой Польша, а также подъема международного имиджа Украины».
Справка УНИАН. Львовская национальная галерея искусств (до 4 февраля 1998 - Львовская картинная галерея) - наибольший художественный музей Украины. Львовская галерея искусств сегодня - один из самых богатых музеев Украины, коллекция которого насчитывает свыше 62 тысяч произведений мирового и национального искусства от античных времен до наших дней. К наиболее стоимостным относятся коллекции европейского искусства, львовской скульптуры, украинского портрета ХVI-XІХ ст., икон и мебели.
В состав галереи входят 16 больших и малых музейных комплексов, отдельных небольших музеев, которые работают как отдельные отделы или секторы: “Европейское искусство ХІV-XVІІІ в.”, “Европейское искусство ХІХ-XХІ в.”, “Часовня Боимов”, музей “Искусство древней украинской книги”, музей “Русалка Днестровая”, музей древнейших памятников Львова, музей “Львовская барокковая скульптура XVІІІ в. Творчество И.Г. Пинзеля”, музей-мастерская Т.Бриж, музей модерной скульптуры М.Дзиндры, музей-заповедник “Олесский замок”, музей-усадьба М.Шашкевича, музей “Пятничанская башня”, музей Ивана Виговского, музей-заповедник “Жолковский замок”, музей-заповедник “Золочевский замок”, музей-заповедник “Подгорецкий замок”.
Борис Возницкий (16 апреля 1926 - 23 мая 2012) - украинский искусствовед, директор Львовской галереи искусств, академик Украинской академии искусств, Герой Украины (2005), лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко (1990), заслуженный работник культуры Украины и Польши, президент Украинского национального комитета Международного совета музеев (ICOM),