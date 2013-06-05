КС вернул судьям пожизненное денежное содержание без ограничений

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, сегодня председатель Суда Анатолий Головин обнародовал решение КС от 3 июня по делу по конституционному представлению Верховного суда Украины о соответствии Конституции отдельных положений статьи 2 абзаца 2 пункта 2 раздела ІІ «Заключительных и переходных положений» Закона Украины «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы», статьи 138 Закона «О судоустройстве и статусе судей».

В соответствии с этим решением, КС признал конституционными нормы законодательства относительно увеличения пенсионного возраста судей. Однако признал неконституционными ряд положений законодательства, которым устанавливается предельный размен пенсий судьям, ограничивалась их индексация.

Кроме того, КС признал неконституционной норму законодательства, которая запрещала судьям пенсионного возраста одновременно работать и получать пенсию.

Таким образом, КС признал конституционными положения части 1, 2 статьи 138 закона №2453, которым был увеличен возраст судей (с 60 до 62 лет для мужчин и 55 до 60 лет для женщин), после достижения которого судьи имеют возможность получать пенсию, или ежемесячное пожизненное денежное содержание.

КС отметил, что Верховная Рада, принимая данный закон, осуществила свои конституционные полномочия, не нарушая положения Конституции Украины относительно предельного возраста работающего судьи и гарантий независимости судей.

Вместе с тем КС признал неконституционной часть 3 статьи 138 закона №2453, которой было упразднено право судей на получение ежемесячного пожизненного денежного содержания без ограничения предельного размера.

КС отметил, что эти положения не согласовываются с конституционными нормами о недопустимости сужения содержания или объема гарантий независимости судей.

КС принял решение, что эта норма закона №2453 должна быть возвращена к предыдущей формулировке: «Пожизненное денежное содержание судьи выплачивается в размере 80% денежного содержания судьи, который работает в соответствующей должности. За каждый полный год работы в должности судьи свыше 20 лет размер ежемесячного пожизненного денежного содержания увеличивается на 2% заработка, но не больше 90% заработной платы судьи без ограничения предельного размера ежемесячного пожизненного денежного содержания».

КС также признал неконституционным положение 1 второго предложения части пятой статьи 138 закона №2453 о прекращении выплат судьям в отставке ежемесячного пожизненного денежного содержания на период их работы на некоторых должностях, так как это положение не согласовывается с нормами Конституции о недопустимости сужения содержания или объемах существующих гарантий независимости судей.

Кроме того, КС считает, что закон №3668, который распространяет действие положений абзаца 2 пункта 2 раздела ІІ «Заключительных и переходных положений» на правоотношения о выплате судьям пенсий оставил неизменным содержание права на ежемесячное пожизненное денежное содержание судей, но снизил объем этого права, установив ограничение в перерасчете, предусмотренном законами Украины пенсий судей.

Таким образом, КС признал указанные положения закона №3668 в части распространения их действий на закон №2453 неконституционными.