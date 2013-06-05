В Донецке рэкетиры месяц терроризировали дальнобойщика и его жену с ребенком

Сотрудниками Донецкого городского управления милиции сегодня была задержана группа лиц, которые на протяжении месяца терроризировали семью водителя-дальнобойщика, вымогая у него деньги за «обеспечение безопасности бизнеса». При задержании пострадал милиционер.

Как сообщили УНИАН сегодня в пресс-службе Донецкого горуправления милиции, в мае 32-летнему жителю Донецка группа молодых людей «предложила» свои услуги, а в случае отказа рэкетиры угрожали мужчине и его семье физической расправой, а также грозили ликвидировать его бизнес и сжечь автомобиль.

По словам правоохранителей, злоумышленники действовали дерзко , жестоко - пока мужчина находился в рейсе, они являлись к нему в дом ночью, терроризировали жену с малолетним ребенком.

Доведенный до безысходности, мужчина был вынужден обратиться в органы внутренних дел.

Сегодня в результате ряда оперативных мероприятий преступная группа была задержана при передаче требуемой суммы денег. Оказывая сопротивление, один из членов группы нанес телесные повреждения сотруднику милиции.

В настоящее время все члены преступной группы задержаны. Открыто уголовное производство по ч.2. ст.189 УК Украины (вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц).