Ассоциация с ЕС поможет в модернизации сферы налогообложения - министр

Об этом министр рассказал в комментариях "Зеркалу недели. Украина".

"Усиление борьбы с налоговым мошенничеством и уклонением от уплаты налогов - это сегодня один из ключевых вопросов в Европе. Евросоюз намерен привлечь к противодействию махинациям страны-партнеры, выработать единые подходы и стандарты, улучшить координацию налоговых ведомств", - сообщает Клименко.

По его словам, Украина в этом направлении делает первые шаги, тогда как для европейцев это устойчивый тренд.

Глава ведомства констатирует, что Украина не может оставаться вне этого процесса. По его словам, это обусловлено тем, что проект договора об ассоциации с ЕС предусматривает усовершенствование сотрудничества в сфере налогообложения.

Клименко сообщил, что именно этим и другим вопросам углубления сотрудничества в налоговой и таможенной сферах в контексте повестки дня Украина-ЕС будет уделено основное внимание в ходе предстоящего визита украинской делегации в Брюссель.

"Украине необходимо как можно быстрее утвердить на законодательном уровне и имплементировать в практику механизмы контроля трансфертного ценообразования, - подчеркивает глава МДСУ, - это позволит сделать следующий шаг в сторону Европы - к полноценному автоматическому обмену информацией со странами ЕС о доходах и уплаченных налогах", - отметил он.

По его словам, необходимость введения автоматического обмена информацией обусловлена практической целесообразностью, чтобы продолжать отслеживать перемещение украинских капиталов и после пересечения границ Евросоюза, "так как этот след часто ведет в низконалоговые юрисдикции, где происходит уклонение от налогов".

Как ранее сообщалось, 6 июня запланирован визит министра доходов и сборов Александра Клименко в Брюссель, где он в числе прочих мероприятий встретится с Комиссаром ЕС по вопросам налогообложения, таможенного союза, аудита и борьбы с мошенничеством Альгирдасом Шеметой. Как ожидается, в ходе встречи будет обсуждаться именно оффшорный вопрос и углубление сотрудничества в вопросах противодействия минимизации налогов путем использования механизмов трансфертного ценообразования (ТЦО).