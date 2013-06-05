В Винницкой области ищут 13-летнего мальчика, сбежавшего из приюта

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области, мальчик 28 мая около 17.30 самовольно покинул приют и до сих пор его местопребывание неизвестно.

Беглец родом из пгт Сахновщина Сахновщинского района Харьковской области, худощавого телосложения. Был одет в темно-синюю футболку, синие джинсы и кроссовки черного цвета.

Согласно последней информации, 29 мая он выехал из Винницы в Казатин с целью отправки в Донецк или Харьков.