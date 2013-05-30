В Виннице вручили ключи от квартир по программе «Доступное жилье»

«Благодаря государственной поддержке в 2010-2012 годах уже 6 тыс. украинских семей стали владельцами новых квартир. С начала этого года еще 1246 семей получили новое собственное жилье. Я искренне поздравляю новоселов! Правительство создает возможности для получения гражданами собственного жилья. В 2013 году государством предусмотрено финансирование для оказания помощи в приобретении квартир 6700 семьям », - сказал Александр Вилкул. Благодаря государственной поддержке жители получили новые квартиры в современном 5-этажном доме в микрорайоне «Академический».

«Программа удешевления ипотечных кредитов, по условиям которой с 16% годовых государство платит 13%, а гражданин только 3%, полезна людям. Такие программы не только решают острую жилищную проблему украинского, но и стимулируют развитие строительной индустрии и смежных отраслей украинской экономики. Одно рабочее место в строительной отрасли создает еще 5 в смежных », - сказал Александр Вилкул. С целью удешевления стоимости квартир в микрорайоне «Академический» власти оказывают помощь застройщикам. В частности, под строительство микрорайона была бесплатно выделен земельный участок, оказывается помощь в подведении коммуникаций, инфраструктуры, в частности, - в финансировании строительства внутриквартальных дорог.

Благодаря этим мерам стоимость квартир в новом доме микрорайона «Академический» на 10-15% меньше, чем в других новостройках Виннице и составляет 6200 грн за 1 кв. м. В результате из 125 квартир, приобретенных в Винницкой области по программе удешевления стоимости ипотечных кредитов, 91 квартира приобретена именно в микрорайоне «Академический». Микрорайон «Академический» расположен в трех километрах от города Винница. Жилье в «Академическом» пользуется спросом у винничан. Согласно Генеральному плану застройки Виннице территория микрорайона «Академический» должен войти в пределы города. Но уже сейчас между микрорайоном и центром города налажен регулярный транспортный связь.

В 2013 году в микрорайоне «Академический» будет введен в эксплуатацию еще 3 жилых дома на 212 квартир. Также будет построено развитую социальную инфраструктуру - школу, детский сад, детские и спортивные площадки, 5 магазинов, 2 аптеки и кинотеатр. В торжественном мероприятии принял участие Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Темник. Справочно. В 2013 году продолжается реализация инициативы Президента Украины Виктора Януковича - программы удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, которая основана в мае 2012 года.

С начала текущего года количество строительных площадок в рамках реализации программ «Доступное жилье» выросла в 9 раз. В частности строительство уже ведется во Львовской, Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Николаевской, Одесской, Харьковской областях, а также в городах Киев и Севастополь. Всего в регионах уже подготовлено 43 земельных участков для строительства 194 жилых домов общей площадью более 1,2 млн. кв метров. Это более 22 тысяч квартир.