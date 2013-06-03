Ощадбанк передумал объединять банкоматы со Сбербанком России

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Ощадбанка».

Согласно сообщению, с 11 июня 2013 года отменяются льготные тарифы на снятие наличных средств для держателей платежных карт «Ощадбанка» в банкоматах дочернего банка «Сбербанка России». В дальнейшем такие операции будут тарифицироваться как снятие наличных в банкоматах других банков на территории Украины согласно действующим тарифам «Ощадбанка». «Завершение сотрудничества с дочерним банком «Сбербанка России» в проекте объединенной сети является взвешенным и взаимовыгодным шагом для обоих банков. Углубленный анализ наших сетей банкоматов показал низкую эффективность такого объединения в современных рыночных условиях», - цитирует пресс-служба заместителя председателя правления банка Антона Тютюна.

Как сообщается, в настоящее время «Ощадбанк» демонстрирует положительную динамику в развитии собственной сети банкоматов, он занимает четвертое место по количеству банкоматов среди украинских банков. «За первый квартал 2013 года количество банкоматов "Ощадбанка" выросло на 60 единиц, а к концу года планируется увеличить этот показатель до 200», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу крупнейших банков Украины. На 1 апреля 2013 года активы банка составили 86,23 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 49,67 млрд грн, обязательства - 67,95 млрд грн, средства клиентов - 40,02 млрд грн, собственный капитал - 18,28 млрд грн, уставный капитал - 14,5 млрд грн. В первом квартале 2013 года банк получил прибыль в размере 137,28 млн грн. 100% акций банка принадлежат государству.

«Сбербанк России» работает на рынке Украины с 2001 года и входит в группу крупнейших банков. На 1 апреля 2013 года активы банка составили 29,52 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 20,14 млрд грн, обязательства – 26,29 млрд грн, средства клиентов - 15,86 млрд грн, собственный капитал – 3,24 млрд грн, уставный капитал - 3,39 млрд грн. Прибыль банка в первом квартале текущего года составила 141,43 млн грн. Банк является дочерним банком «Сбербанка России» (Российская Федерация).